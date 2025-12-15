Bari, recupero importante in difesa: Vicari torna ad allenarsi col gruppo

Recupero importante in casa Bari. Nella giornata di oggi è infatti tornato in gruppo il difensore e capitano Francesco Vicari che aveva saltato l'ultima gara di campionato contro il SudTirol a causa della febbre come aveva spiegato il tecnico Vivarini in conferenza stampa (" "Vicari ha avuto febbre da dopo il Pescara fino a stamattina, bisogna vedere come recupera", le sue parole). Il centrale dunque sarà a disposizione per la sfida contro il Catanzaro. Di seguito il report dell'allenamento odierno:

Dopo la ripresa immediata di ieri mattina, questo pomeriggio il gruppo biancorosso di mister Vivarini ha proseguito nella preparazione alla sfida contro il Catanzaro in programma venerdì sera, 19 dicembre, anticipo della 17a giornata di Serie BKT, con inizio alle 20:30 sul terreno del San Nicola.

Questo pomeriggio la squadra, dopo un prologo in sala video, si è allenata sul terreno dell'Antistadio aprendo la seduta con un riscaldamento a secco ad intensità crescente; a seguire spazio ad esercitazioni tecnico tattiche, con intensità modulate per chi ha accumulato un minutaggio elevato nelle ultime uscite. Il capitano Francesco Vicari ha lavorato con il gruppo; alcuni elementi della rosa hanno svolto il lavoro di giornata secondo scheda personalizzata.

Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana.