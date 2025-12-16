TMW Juventus, contatti con il Verona per Belghali. Ma serve un'offerta a titolo definitivo

Rafik Belghali può essere la prossima grande plusvalenza dell'Hellas Verona? Perché il difensore algerino ha attirato su di sé l'interesse di diversi club di prima fascia, in particolare dalla Juventus.

Ci sono già stati alcuni contatti fra i bianconeri e gli scaligeri per il cartellino di Belghali. In particolare dopo il gol contro l'Atalanta - una settimana fa - i discorsi fra le parti sono aumentati in maniera esponenziale. Non sarà però un affare semplice, perché a gennaio l'idea della Juve è quella di non spendere troppo e lo stesso Belghali vale circa 15 milioni di euro, quanto speso in estate per un Joao Mario che finora non ha convinto in bianconero. Andrebbe eventualmente a sostituire proprio il lusitano.

Le ottime prestazioni delle ultime settimane, del resto, hanno portato anche il tecnico dell'Algeria, Vladimir Petkovic, a chiamarlo per la Coppa d'Africa.

Questi i convocati dell’Algeria per la CAN 2025:

Portieri: O. Benbot, L. Zidane, A. Madrea

Difensori: R. Belghali, R. Aït-Nouri, Y. Atal, M. Dorval, J. Hadjam, Z. Belaïd, R. Bensebaini, S. Chergui, A. Mandi, M. Tougai

Centrocampisti: I. Bennacer, R. Zerrouki, A. Zorgane, H. Boudaoui, H. Aouar, F. Chaibi, I. Maza

Attaccanti: M. Amoura, I. Kebbal, R. Mahrez, A. Hadj Moussa, A. Boulbina, M. Bakrar, R. Bounedjah, R. Berkane.