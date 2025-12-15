Vicenza, Stuckler: "Il segreto della mia umiltà è Dio. Mi guarda e mi protegge"

“Il segreto per essere sempre umile? La risposta è Dio, sono molto credente e grazie a lui riesco ad essere umile perché mi guarda e mi protegge”. Il centravanti del Vicenza David Stuckler nel corso della trasmissione ‘Rigorosamente calcio’ ha svelato il suo secreto facendo poi il punto sull’annata in biancorosso: “Rispetto alla Giana Erminio venire qui è stato un grande salto, c’è una piazza che non è da Serie C e ho iniziato subito bene. Poi ho avuto qualche difficoltà e ho giocato meno, ma adesso mi sto riprendendo. Mi serviva del tempo per abituarmi alla squadra e al gioco, inoltre è necessario allenarsi sempre al massimo”.

Spazio poi alla scelta di vestire la maglia dei veneti: “Sapevo che non avrei giocato tutte le partite, però sono ancora molto giovane e devo imparare tante cose. Volevano mandarmi in Serie B, ma ho fatto la scelta migliore. - prosegue ancora Stuckler come riporta Trivenetogoal.it - Mister Gallo sta incidendo molto, ci chiede tanto e se non metto tutto quello che vuole è pronto a motivarmi. Per lui è importante il lavoro senza palla”.

Infine il classe 2004 parla del propri futuro: “Mi piacerebbe restare anche se non sarà solo una mia scelta. Prima però voglio pensare a vincere e poi vedremo. Sto veramente bene qui e voglio godermi fino all’ultimo questo momento”.