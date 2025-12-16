Un attaccante si tira fuori dalla corsa al Milan. Ne arriva un altro?

Il campo ha già da tempo urlato la sua necessità: al Milan serve una punta forte, vera, con le caratteristiche chiare di attaccante d'area di rigore. Né Santiago Gimenez né Christoper Nkunku, infatti, sono riusciti nell'intento: per loro sono zero i gol in campionato, nonostante il messicano abbia avuto tante opportunità nella prima parte di stagione e il francese più chance nella seconda.

Operazione?

Proprio Gimenez, intanto, potrebbe tirarsi fuori dalla contesa per il problema alla caviglia che lo assilla ormai da tempo. Un problema che si può definire serio, vista la lunghezza dell’infortunio e la conseguente assenza di Gimenez dalle convocazioni. Per vederci ulteriormente chiaro, il giocatore è stato anche in Olanda per sottoporsi ad una visita specialistica per analizzare ulteriormente il problema. Da quanto appreso, non è esclusa l’opzione dell’intervento chirurgico per risolvere in via definitiva l’infortunio, ma ogni scenario sarà valutato fino in fondo dal giocatore insieme al Milan. Nulla è stato ancora deciso su quale percorso clinico intraprendere.

Sostituto?

La sua assenza, dunque, potrebbe essere lunga. E, per correre ai ripari, Igli Tare ha già bloccato Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham. Da quando si è trasferito in Premier League, la punta classe 1993 ha messo a segno tre reti, tutte nelle passata stagione, nella quale ha collezionato 18 presenze. Quest'anno, invece, è ancora a secco: in 8 partite, di cui 5 da titolare, Fullkrug non ha ancora segnato; l'ultima presenza, tra l'altro, risale agli ultimi 12 minuti del match che gli Hammers hanno giocato in Premier League il 30 novembre.