Roma, Gasp briglia Fabregas: battuto il Como. E Soulé stravince il duello con Nico Paz

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:45Serie A
Marco Campanella

La Roma ritrova il sorriso anche in campionato e lo fa nel modo migliore, conquistando tre punti pesantissimi in chiave Champions contro un Como ambizioso, ma mai davvero padrone della partita. All’Olimpico basta una rete di Wesley al 60’ per battere la squadra di Cesc Fabregas e archiviare un successo che interrompe la mini-striscia negativa dopo le sconfitte contro Napoli e Cagliari. Una vittoria che vale doppio: per la classifica, con il quarto posto che resta ben saldo, e per il morale, perché arriva al termine di una prova di grande maturità.

La partita è lo specchio della preparazione maniacale di Gian Piero Gasperini, che vince il confronto con il giovane collega Fabregas. Per larghi tratti del match, soprattutto nel primo tempo, la Roma annulla il Como, impedendogli di sviluppare il proprio gioco fatto di costruzione dal basso. Il pressing altissimo dei giallorossi soffoca ogni linea di passaggio, costringendo i comaschi a snaturarsi con soluzioni forzate. La Roma crea diverse occasioni nella prima frazione, senza però riuscire a capitalizzare. Nella ripresa il Como prova ad alzare il ritmo, ma i giallorossi trovano finalmente il gol decisivo di Wesley. Da lì in poi, la squadra di Gasperini gestisce il risultato senza rinunciare ad attaccare e si difende bene dai tentativi di pareggio degli ospiti.

Il duello nel duello, però, è quello tra Matías Soulé e Nico Paz, le stelle più attese. E a trionfare sono ancora i colori giallorossi. Soulé è stato un pericolo costante per la difesa del Como: rapido, tecnico, quasi imprendibile nell’uno contro uno. Pur potendo fare qualcosa in più sotto porta, l’argentino ha lasciato il segno con l’assist decisivo per Wesley, risultando determinante. Non a caso Fabregas lo ha elogiato nel post partita, riconoscendone il talento e il futuro da top player. Dall’altra parte, Nico Paz è apparso in ombra, condizionato anche da una settimana complicata: pochi palloni toccati e una marcatura a uomo di Hermoso che di fatto lo ha escluso dal gioco. In una sfida dove i dettagli fanno la differenza, Soulé stravince e trascina la Roma verso un successo importante in chiave qualificazione in Champions League.

Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
