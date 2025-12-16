La Fiorentina conferma Vanoli, almeno fino a domenica. E cerca un nuovo dirigente

Il mondo Fiorentina è sotto assedio, ancora la squadra non è riuscita a vincere la sua prima partita in questa Serie A, quando sono passate 15 partite dall'inizio dei giochi e si è quasi arrivati al giro di boa della fine del girone d'andata, e la sconfitta casalinga di domenica contro l'Hellas Verona ha spalancato ulteriormente l'abisso sotto ai piedi dei protagonisti del mondo a tinte viola.

Dopo soltanto 7 partite da allenatore della Fiorentina, delle quali 5 in campionato (con nessuna vittoria portata a casa in Serie A) è stata già messa in discussione la posizione del tecnico Paolo Vanoli, che non è riuscito fino a ora a garantire il cambio di passo alla Fiorentina come in molti invece si aspettavano. Per lui ci sarà ora da giocarsi tutto nelle prossime due partite: la dirigenza viola si aspetta di vedere passi avanti nelle sfide contro Losanna e Udinese tra Conference League e Serie A, altrimenti un altro cambio sarà inevitabile. Di fatto, una fiducia a tempo.

Non soltanto Vanoli, però, perché alla Fiorentina si stanno preparando anche per un terremoto dirigenziale. La volontà del club è quella di andare a individuare e inserire nell'organigramma del club una figura forte, uno di quei dirigenti in grado di dare rassicurazioni e infondere speranze all'ambiente con la sola presenza. Non sono attese novità imminenti su questo fronte, ma le parti sono tutte al lavoro.