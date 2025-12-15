Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini

Archiviata la 16ª giornata, in Serie B è arrivato il sesto esonero stagionale: dopo Sampdoria, Empoli, Spezia, Pescara e Bari questa volta è il Mantova ad aver deciso di affidarsi a un altro allenatore. Dopo due anni e mezzo di successi infatti si interrompe l'esperienza di Davide Possanzini alla guida del club lombardo con la sconfitta in rimonta subita dal Cesena che ha fatto propendere la società per un esonero di cui si era già vociferato circa un mese fa. Al suo posto ecco Francesco Modesto.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato)

Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone

Reggiana - Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci

Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)