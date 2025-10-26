Zaccagni non smette di sperare: "Mondiale? Giocarlo è il mio grande sogno"

La Lazio prepara la sfida contro la Juventus ed il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, fa affidamento su Mattia Zaccagni per ritrovare la vittoria. L'attaccante italiano ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita e si è soffermato anche sull'obiettivo di giocare il Mondiale con la Nazionale italiana di Gattuso.

Queste le sue parole raccolte da Lalaziosiamonoi.it: "A fine stagione sarò soddisfatto se aiuto a portare la Lazio dove merita, se darò il mio contributo, se giocherò speriamo il Mondiale. Il ricordo che ho è il Mondiale del 2006 anche se avevo 11 anni. Mi ricordo di averlo seguito con grande passione. Sono emozioni forti ed è logico che giocarlo è un mio grande sogno. Il gol all’Europeo? Quel gol è stato un momento magico che porterò dietro per sempre ma spero di averne tanti altri. Tifosi? I tifosi della Lazio sono diversi, sono speciali e anche domani saranno presenti. Per noi sarà fondamentale dare tutto sul campo, questo glielo promettiamo".

Sul suo idolo d'infanzia, fa il nome di un ex bianconero: "Il mio primo idolo da bambino è stato Del Piero, Avevo il suo poster in camera da letto. Per me è sempre stato un esempio da seguire".

Sulla fascia da capitano: "I doveri di un capitano sono sempre dare l’esempio in campo e fuori, trasmettere la voglia di affrontare una partita e far capire a chi è qui da meno tempo cosa vuol dire giocare per la Lazio. La Lazio è innanzitutto una squadra che mi ha dato tanto, i tifosi mi hanno sempre dimostrato grande amore e di questo ne sono davvero orgoglioso. Io qui mi sento a casa e cercherò di dare il massimo per far felici i tifosi".