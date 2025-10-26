Un lampo di Idrissi riapre il match al Bentegodi: Verona-Cagliari 2-1 al 77'
Un lampo del Cagliari riapre la sfida al Bentegodi. Al 77'' Obert verticalizza per Idrissi, che penetra in area e di sinistro lascia partire un sinistro irresistibile sotto alla traversa. Verona-Cagliari sono ora sul punteggio di 2-1
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
