Chi si rivede: dopo un mese ai box, Conte 'scongela' Beukema per Inter-Napoli

C'è una grande sorpresa nella formazione titolare del Napoli scelta da Antonio Conte per la sentitissima sfida Scudetto sul campo della capolista Inter di questa sera alle ore 20:45, e riguarda la presenza dal 1' nella difesa azzurra di Sam Beukema (27 anni), rispolverato per un'occasione tanto pesante dal suo tecnico dopo un lungo stop.

Negli ultimi tempi infatti Beukema era sparito dai radar del Napoli, a causa di un infortunio. Una contusione al piede che si era rivelata più fastidiosa del previsto e ha finito per togliere di fatto dal campo il centrale olandese classe 1998 per un mese. La sua ultima presenza in campo con il Napoli, infatti, risale al 14 dicembre, quando ha iniziato la partita poi persa 1-0 sul campo dell'Udinese, venendo sostituito dopo un'ora. Da quel momento al massimo si è seduto in panchina (come nelle due partite della Supercoppa Italiana 2025) se non in tribuna. Stasera, sul campo della temibile Inter, Conte gli attribuisce la propria fiducia.

Le formazioni ufficiali di Inter-Napoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Cristian Chivu.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.

Allenatore: Antonio Conte.