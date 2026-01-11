Napoli, Manna e il mercato: "Difficile toccare una squadra rodata, gennaio tosto"

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per la 20^ giornata di Serie A.

Chi è il favorito?

"Io sto sempre con il mister. E' una bella partita, due grandi squadre. L'anno scorso un bello scontro, speriamo di farlo anche quest'anno. Loro sono una squadra forte e giochiamo in uno stadio incredibile: è tosta".

Giocare per non perdere sarebbe un segnale di debolezza?

"Non è mai un segnale di debolezza rispettare il valore dell'avversario. Abbiamo le nostre problematiche, ma andiamo avanti. Una partita importante, può segnare uno spartiacque importante. Bisogna fare la partita giusta, con determinazione e attributi".

Può arrivare qualche innesto?

"In questo momento è una squadra rodata, non è mai facile toccarla. Vogliamo provare a migliorarla e, quando avremo le occasioni, ci proveremo. Il mercato di gennaio è sempre ostico".