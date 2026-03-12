Zaragoza spreca, Svilar super su Bernardeschi: è 0-0 all'intervallo tra Bologna e Roma
Terminato il primo tempo al Dall'Ara, all'intervallo Bologna-Roma è sullo 0-0..
Non è certamente una partita spettacolare quella valida per gli ottavi di andata di Europa League e per la prima vera occasione della partita bisogna attendere il 20', quando la Roma recupera un pallone in zona offensiva e mette in moto Malen. L'olandese serve Zaragoza, che però strozza troppo il destro e da ottima posizione mette fuori. È un match davvero bloccatissimo quello iniziato alle 18.45 e di conseguenza i due portieri, eccezion fatta per qualche uscita, non vengono mai sollecitati.
Entrambe le squadre sono propositive, ma i tanti contrasti, i falli e l'attenzione maniacale da parte delle difese fa sì che l'unica chance della sfida sia quella dell'ex Granada. Tra i più positivi sicuramente Bernardeschi, mentre Malen appare al momento un po' in ombra. L'ex Juventus è autore di uno spunto interessante al 39', che obbliga Svilar a deviare il suo cross basso, poi messo in corner da un difensore. Lui è l'unico che, per ora, accende la serata emiliana e la conferma arriva al 44', quando si accentra e scarica un mancino a giro che esalta Svilar, bravissimo a salvare il risultato con un intervento prodigioso. Prima del duplice fischio, colpo di testa di Ferguson su corner che per poco non viene deviato da Pobega.