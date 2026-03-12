Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva la Virtus Entella

Le ultime due vittorie consecutive hanno risollevato il morale e la classifica della Virtus Entella che a febbraio aveva vissuto una flessione importante con tre ko di fila e in generale un 2026 altalenante. Tutto piuttosto in linea con la attese di una neo promossa che sa di dover lottare per non retrocedere fino all’ultima giornata. E che al momento sarebbe comunque salva direttamente grazie a un margine di due punti sulla zona play out.

Calendario

La salvezza per la Virtus Entella potrebbe essere molto più vicina dopo questo trittico di partite: si tratta infatti di altrettanti scontri diretti in cui sfruttare un doppio impegno casalingo visto che finora sono stati 24, su 31, i punti conquistati a Chiavari. Aprirà questa settimana intensa la sfida contro un Avellino che ha ritrovato il successo nell’ultimo turno, poi ci sarà la trasferta in casa di un Pescara in salute e che sta dando segnali importanti al campionato, prima della conclusione contro la Reggiana nuovamente in casa. Tre sfide quasi fondamentali per blindare la salvezza e vivere poi un finale di stagione più sereno.

Virtus Entella-Avellino: 15/03 ore 15:00

Pescara-Virtus Entella: 18/03 ore 20:00

Virtus Entella-Reggiana: 22//03 ore 19:30