All'Europa, ma anche a Gattuso: Bologna, questo Bernardeschi bussa un po' a tutti

Un tempo toccava a Riccardo Orsolini, diventato nelle ultime settimane sempre meno indispensabile per il Bologna. Ora, a segnare e bussare - sebbene solo idealmente, senza esultanza col toc toc annessa - è Federico Bernardeschi, che anche nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League ha confermato il suo ottimo stato di forma.

Quello segnato alla Roma, un gran bel sinistro a giro, è stato il sesto gol realizzato dall’ex Juventus in questa stagione, il quarto in Europa League. È una competizione che, evidentemente, piace al fantasista di Carrara, rientrato in Italia dopo gli anni a Toronto tra le aspettative - di chi, a Bologna, era convinto di riprendere un giocatore al top - e i dubbi di chi invece lo immaginava agli sgoccioli di carriera. Hanno avuto ragione i secondi, e col passare dei mesi Berna ha conquistato un posto sempre più centrale nelle scelte di Vincenzo Italiano.

Oltre al gol - e ne avrebbe potuto segnare un altro - nella gara con i giallorossi Bernardeschi ha offerto anche giocate e suggerimenti per i compagni. Una prestazione convincente, per il Bologna, per l’Europa e non solo: a oggi, l’ex bianconero (legato agli emiliani da un contratto fino al 2027, ma con opzione per il rinnovo annuale in favore del club) non è ai primi posti nelle convocazioni di Gennaro Gattuso in vista dei playoff che a fine marzo vedranno impegnata l’Italia prima con l’Irlanda del Nord e poi, si spera, con la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Tra classe ed esperienza - il ct ha appena perso, in tal senso, uno come Verratti - la sua è una candidatura rilanciata a suon di gol e prestazioni.