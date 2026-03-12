Roma, Cristante: "Partita molto bloccata, buona la reazione dopo lo svantaggio"
Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League pareggiata 1-1 col Bologna: "Partita tosta, non era facile giocare però abbiamo reagito bene dopo il gol. L'abbiamo interpretata nel modo giusto".
In questo periodo non riuscite a creare molto?
"Adesso vanno tutte forti, vengono a prenderci forte a uomo e con pochi spazi non è facile. In questo momento abbiamo anche poche rotazioni e non riusciamo a creare molto davanti".
Si potevano trovare più spazi da attaccare?
"La partita è stata molto bloccata, non c'erano spazi per fare la giocata. Poi nel finale i ritmi sono scesi e abbiamo creato qualcosa di più".
