Europa League, emozioni e colpi di scena: Farioli passa a Stoccarda, vince l'Aston Villa

Si sono chiusi i primi quattro match di andata degli ottavi di Europa League, con risultati che lasciano aperti i confronti in vista del ritorno. A Bologna, il derby tra gli emiliani e la Roma termina 1-1. A sbloccare il match è Federico Bernardeschi al 50’, ma Lorenzo Pellegrini ristabilisce l’equilibrio al 71’. Da segnalare che il gol di Pellegrini è stato convalidato dopo un lungo check VAR.

L’Aston Villa passa 1-0 sul campo del Lilla grazie a Ollie Watkins al 62’, un gol atteso a lungo e arrivato proprio nel momento più importante della stagione europea dei Villans. Ad Atene, il Panathinaikos supera il Real Betis per 1-0 grazie al rigore trasformato da Taborda all’88’. Una partita segnata da due rossi: Zaroury aveva lasciato in 10 gli uomini di Benitez a inizio ripresa, poi Llorente lascia il campo per doppia ammonizione nell’occasione del penalty.

Infine, il Porto di Farioli passa 2-1 sul campo dello Stoccarda con le reti di Moffi (21’) e Mora (27’), mentre Undav aveva accorciato le distanze al 40’ per i tedeschi. Il 2-2 di Stiller è stato annullato dal VAR per fuorigioco.

Bologna - Roma 1-1: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

Lilla - Aston Villa 0-1: 62' Watkins

Panahinaikos - Betis Siviglia 1-0: 88' rig. Taborda

Stoccarda - Porto 1-2: 21' Moffi (P), 27' Mora (P), 40' Undav (S)

Ore 21

Celta Vigo - Lione

Ferencvaros - Braga

Genk - Friburgo

Nottingham Forest - Midtjylland