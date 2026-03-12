Fiorentina, Vanoli: "Il turno si passa in Polonia, il Rakow è insidioso e aggressivo"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida interna contro il Rakow valida per l'andata degli ottavi di Conference League. Le sue parole: "Ho detto ai ragazzi già ieri che dobbiamo pensare alla partita di oggi e non alla Cremonese. E' un impegno importante. Il turno si passa in Polonia, bisogna essere concentrati perché anche ieri la Champions ha dimostrato che bisogna stare in partita".

Quali sono le insidie di questa squadra?

"E' una squadra aggressiva che va in verticale. Ha preso pochi gol nella prima parte della Conference. Quando difende bassa bisogna avere pazienza perché fanno il 5-4-1 pronti a ripartire. E' insidiosa ma noi dobbiamo fare la nostra partita".

Oggi spazio a chi ha giocato meno come Fazzini e Piccoli.

"E' importante, i giocatori devono essere pronti. Abbiamo la fortuna di portare avanti questa competizione, questo ci dà la possibilità di avere più minutaggio. Questi giocatori sono investimenti importanti, Fazzini era stato infortunato alla caviglia e l'ha risolto. Spero che continui a fare bene anche in campionato. Piccoli ha gli stessi minuti di Kean, deve capire che il suo salto è importante. Ha voglia e deve mettersi a disposizione".