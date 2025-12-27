Zazzaroni sicuro: "Conte il vero numero uno dell'anno, ha vinto anche le antipatie"

Ivan Zazzaroni incorona Antonio Conte come allenatore dell’anno e lo fa senza mezzi termini. Intervenuto al Numer1 Podcast, il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato perché, a suo giudizio, il tecnico salentino sia stato semplicemente il numero uno del 2025.

“Il vero numero uno dell’anno è Antonio Conte”, ha detto Zazzaroni, sottolineando come i risultati parlino da soli: campionato e Supercoppa in bacheca, ma non solo. “Ha vinto anche le diffidenze e le antipatie che in questi mesi si sono accumulate attorno a lui”, aggiunge, evidenziando la capacità di Conte di ribaltare percezioni e giudizi oltre che classifiche.

Zazzaroni riconosce anche lo stile comunicativo spesso sopra le righe dell’allenatore: “Ogni tanto ci regala metafore un po’ eccessive, come quella del morto che non voleva accompagnare”. Ma proprio quell’immagine diventa emblematica del suo lavoro: “Quel morto lo ha fatto risorgere davvero, anche grazie a una sosta di una settimana gestita in modo magistrale”.

Il punto centrale, però, è il rispetto: “Al di là che possa piacere o meno per come comunica, Conte merita rispetto. Sa vincere, punto”. Per Zazzaroni non si tratta solo di un riconoscimento stagionale: “È l’allenatore dell’anno, ma anche l’allenatore di molti anni per il campionato italiano e per il nostro calcio”.

Infine, uno sguardo all’Europa: “Adesso aspettiamoci anche la Champions. Verrà cancellato pure quel luogo comune secondo cui Conte non può fare bene sia in campionato sia in Europa”. Un’investitura totale, che sa di consacrazione definitiva.