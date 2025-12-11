Inter, Zenga incredulo: "Rigore Liverpool? Fuori da ogni logica, non è calciobalilla"

Un'altra battuta d'arresto in Europa per l'Inter di Cristian Chivu che, dopo il ko contro l'Atletico Madrid, è uscita sconfitta anche contro il Liverpool, pure se a causa di un rigore molto generoso. L'ex portiere nerazzurro, Walter Zenga, ha detto la sua in merito nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport esprimendo i propri dubbi riguardo al penalty poi segnato da Dominik Szoboszlai.

Zenga in particolare prende le difese di Alessandro Bastoni: "L’unico errore di Bastoni è stato mollarlo a un certo punto, ma la decisione dell’arbittro rimane fuori da ogni logica", fa notare. Poi rincara la dose: "Io non so i direttori di gara come si allenano e cosa pensano quando devono giudicare al monitor, ma è grave non intuire certe dinamiche".

L'Uomo Ragno lancia anche una proposta particolare spiegando che, se fosse per lui, porterebbe gli arbitri ad allenarsi con le squadre alcune volte, facendogli anche giocare qualche partita "per capire alcune cose". Poi spiega: "Non si può pretendere che i difensori in area si comportino come le sagome del calciobalilla. È normale che ci sia contatto, che ci si possa tenere per la maglia. Come si può stabilire che sia da rigore una trattenuta per la quale uno casca cinque secondi dopo?".