Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 15^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Sulemana, Bellanova.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Freuler, Casale, Vitik.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Zé Pedro, Belotti, Felici, Mina, Mazzitelli.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Morata, Sergi Roberto, Goldaniga, Dossena
Squalificati: Perrone.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gosens, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Ostigard, Cornet.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Suslov, Akpa-Akpro, Bradaric.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Dumfries, Acerbi, Calhanoglu, Palacios.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Gatti, Vlahovic, Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Isaksen, Rovella.
Squalificati: Gila.
LECCE
Indisponibili: Früchtl, Jean, Marchwinski.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana, Leao.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Lobotka, Gutierrez.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Circati, Frigan, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Cuadrado, Vural, Esteves, Lusuardi, Stengs.
Squalificati: Nzola.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk.
Squalificati: Celik.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup, Vranckx, Paz, Berardi.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Tameze.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kamara, Zemura, Atta.
Squalificati: nessuno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.