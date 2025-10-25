Zirkzee in pole per l'attacco della Roma, Baroni in conferenza stampa: le top news delle 13

Problema del gol in casa Roma. Il momento è certamente delicato con la squadra di Gian Piero Gasperini sconfitta in Europa League all'Olimpico dal Viktoria Plzen e i primi fischi che sono arrivati da parte del pubblico che è rimasto scontento dalla prestazione dei giallorossi. Il club attende il mercato di gennaio per portare nuova linfa in attacco. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee sarebbe sempre in pole con Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest e Promise David dell’Union Saint-Gilloise come alternative.

E nel frattempo il tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Genoa: "Il Genoa sta bene, non ha i punti che avrebbero meritato per le prestazioni. E' difficile e complicata, dobbiamo centrare una gara di altissimo livello. Come cambiano gli equilibri senza Nkounkou? Si sta inserendo bene, Biraghi ha la fiducia totale mia e della squadra. Sono abituato a vedere la squadra con 20-25 titolari. Speriamo di recuperare Nkounkou velocemente, ma abbiamo soluzioni non alternative bensì primarie".

È un momento di grande crescita per Destiny Elimoghale, talento classe 2009 della Juventus, già protagonista di un ottimo avvio di stagione con l’Under 20 di Simone Padoin. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione della società, che punta a portarlo nel ritiro della prima squadra nella stagione 2026/2027. Il club, dal canto suo, vuole investire su di lui e accompagnarlo nel percorso di crescita con gradualità. I prossimi mesi saranno decisivi per il suo sviluppo fisico e tattico, ma in casa bianconera c’è grande fiducia.