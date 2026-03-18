Milan, Ibrahimovic commenterà il Mondiale per Fox Sports: "Sei la benvenuta America!"

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan ed ex attaccante rossonero, commenterà per Fox Sports il Mondiale 2026. L'emittente televisiva americana e il campione svedese hanno pubblicato un video in collaborazione, commentato così dal classe '81: "Il Mondiale Fifa 2026 sarà il miglior Mondiale della storia! Sono contento di annunciare che mi unirò a Fox Sports negli Stati Uniti quest'estate per commentare il Mondiale. Sei la benvenuta, America".

Il video celebra Milano, città che ha ospitato le Olimpiadi invernali insieme a Cortina. Ibrahimovic parla così al popolo dei social: "Dove sono andati tutti? I Giochi Olimpici sono finiti ma non c'è motivo di essere tristi o depressi. È stato bello no? Tifare per i vostri rossi, bianco e blu (nazionale americana, ndr), tutte le medaglie d'oro: è stato bello. Ma ormai tutto è andato e non sai cosa fare e vuoi guardare i migliori del mondo. Sono qui per dare una bella notizia al popolo americano: non è solo il Mondiale Fifa ad arrivare su Fox quest'estate, anche Zlatan! Ci vediamo presto e sei la benvenuta America!".

Sul campo intanto il Diavolo insegue l'Inter, prima con 8 punti di margine a 9 partite dalla fine del campionato. Presto capiremo se l'obiettivo del Milan sarà lo Scudetto o la qualificazione in Champions.