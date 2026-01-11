Anno nuovo, solita Samp: il 2026 inizia con un ko fra errori, limiti tecnici e mancanza di umiltà

"Anno nuovo, vita nuova", recita un proverbio. Un detto che non si addice però alla Sampdoria. L'anno nuovo dei blucerchiati del tandem Gregucci-Foti inizia sulla falsariga di come si era concluso il 2025, al netto del successo casalingo contro la Reggiana del 27 dicembre scorso. Errori e limiti tecnici hanno fatto da padrona anche nella trasferta del "Partenio-Lombardi" dove l'Avellino si è imposto per 2-1 condannando Coda e compagni alla prima sconfitta del 2026 prolungando una striscia negativa di mancate vittorie in trasferta che manca dal 20 ottobre 2024.

Mancanza di umiltà

Le due reti incassati hanno palesato diverse mancanze nella compattezza insieme ad infortuni come quello di Ghidotti in occasione del raddoppio dell'ex Tutino, mai a segno quest'anno. C'è però un fattore fondamentale che ha sottolineato Gregucci in conferenza sia alla vigilia che nel post, ovvero la mancanza di umiltà. Avere la capacità di giocare le partite sporche calandosi nella realtà della Serie B e saperci stare, come accaduto per esempio nelle tre vittorie consecutive raccolte in casa. Elemento fondamentale per raggiungere la salvezza, unico obiettivo stagionale.

Il mercato

A tutto questo andranno aggiunti gli innesti di mercato. Nel derby contro l'Entella vedremo con più costanza Salvatore Esposito, oggi in campo solo nel secondo tempo, mentre il ds Andrea Mancini andrà alla ricerca di innesti specialmente in difesa, reparto che ha palesato mancanze evidenti come ad inizio stagione.