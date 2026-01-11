"La nuova Samp sembra quella vecchia": il Secolo XIX in prima pagina sul ko dei blucerchiati
TUTTO mercato WEB
Il Secolo XIX in edicola oggi, domenica 11 gennaio, dedica spazio in prima pagina alla sconfitta rimediata dalla Sampdoria, contro l'Avellino.
"La nuova Samp sembra la vecchia: ko con l'Avellino" - si legge - ". Sconfitta per 2-1 e ritorno in zona pericolo", scrive il quotidiano. Che poi aggiunge sui blucerchiati: "Ritorno immediato sulla terra per la Samp. La risalitina in classifica e i primi colpi di mercato hanno prodotto un effetto di effervescenza ridimensionato ad Avellino dalle reti di Palumbo e di Tutino. Coda a segno su rigore, ma non è bastato".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile