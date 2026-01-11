"La nuova Samp sembra quella vecchia": il Secolo XIX in prima pagina sul ko dei blucerchiati

Il Secolo XIX in edicola oggi, domenica 11 gennaio, dedica spazio in prima pagina alla sconfitta rimediata dalla Sampdoria, contro l'Avellino.

"La nuova Samp sembra la vecchia: ko con l'Avellino" - si legge - ". Sconfitta per 2-1 e ritorno in zona pericolo", scrive il quotidiano. Che poi aggiunge sui blucerchiati: "Ritorno immediato sulla terra per la Samp. La risalitina in classifica e i primi colpi di mercato hanno prodotto un effetto di effervescenza ridimensionato ad Avellino dalle reti di Palumbo e di Tutino. Coda a segno su rigore, ma non è bastato".