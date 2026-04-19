TMW "Sono il sig. Wolf, risolvo problemi": passo da playoff, come Ballardini ha cambiato l'Avellino

"Sono il sig. Wolf, risolvo problemi". La frase icona del film di Quentin Tarantino in Pulp Fiction può essere utilizzata anche per l'operato di Davide Ballardini. Chiamato spesso per sistemare situazioni non facili di classifica, il tecnico ravennate ha sempre dato il massimo ottenendo risultato molto positivi. E' accaduto anche ad Avellino quando, chiamato a sostituire l'esonerato Biancolino dopo il ko contro il Pescara, ha risollevato gli irpini portandoli a ridosso della zona playoff.

Andamento playoff

Un cammino che ha portato i biancoverdi al nono posto in classifica a quota 43 punti, uno in meno del Cesena ottavo all’ultimo posto disponibile per accedere ai playoff promozione. Un cambio di passo, un andamento da settimo posto. La piazza che occuperebbe l’Avellino nelle dieci giornate in cui Ballardini si è seduto in panchina con 15 punti raccolti in 10 gare frutto di quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Le partite

Dopo il pareggio contro la Reggiana il 22 febbraio è arrivato un altro punto contro la Juve Stabia al Partenio. Dopo il ko contro il Venezia, pesante nel punteggio, il cambio di marcia e quelle tre vittorie consecutive che hanno di fatto tolto i biancoverdi dalla zona pericolosa della classifica. Padova, Entella e Sudtirol, nove punti importanti a cui hanno fatto seguito i due ko esterni contro Samp e Palermo prima del pareggio interno contro il Catanzaro con il gol del portiere Iannarilli in pieno recupero e la vittoria fondamentale di ieri sul campo del Mantova.