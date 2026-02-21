Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino, Aiello: "Speravo di andare avanti con Biancolino. Ora serve cambiare rotta"

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 12:18
Claudia Marrone

"Avevamo già esplorato diversi profili, alcuni anche molto avanzati, ma l'opportunità di Ballardini è arrivata all’improvviso. Lui aveva visto qualche partita e quasi si aspettava una chiamata": così, come si legge su avellinotoday.it, il Direttore Sportivo dell'Avellino Mario Aiello, che ha parlato del cambio in panchina che ha portato Davide Ballardini a rimpiazzare Raffaele Biancolino.

L'esordio del nuovo tecnico è ormai prossimo, si scenderà in campo domani contro la Reggiana in una sorta di scontro diretto, e più in generale il dirigente della compagine irpina ha poi aggiunto: "Sono emotivamente molto coinvolto, il mio auspicio è che fino all'ultimo si potesse andare avanti. Mai avevo messo in piedi un piano B fino a domenica perché ero speranzoso e convinto che bastava poco per andare avanti. Le decisioni vengono prese dalla proprietà, ora dobbiamo cambiare rotta".

Vedremo quindi se arriveranno le risposte richieste, sarà un interessante banco di prova quello del 'Mapei Stadium' (CLICCA QUI per il programma completo del turno).

