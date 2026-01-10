Avellino, Biancolino: "Rigore per la Samp discutibile, ottimo l'atteggiamento della squadra"

Dopo la vittoria per 2-1 sulla Sampdoria al Partenio-Lombardi, Raffaele Biancolino commenta la prestazione dell’Avellino partendo dal lavoro svolto dalla squadra durante la settimana e dalla risposta avuta in campo contro un avversario di valore: “Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto quasi tutto quello che abbiamo preparato in settimana e quello che vi avevo chiesto”, esordisce l’allenatore biancoverde, che poi allarga il discorso al percorso quotidiano del gruppo: “Vanno fatti i complimenti a questi ragazzi per tutto quello che fanno vedere durante la settimana e per quello che vedo durante la partita. Oggi non era semplice, abbiamo affrontato una squadra forte che si è andata a rinforzare ancora di più ed è diventata ancora più forte. Marco Sala non giocava da un po’ di tempo, ha spinto tanto e ha difeso bene. È un ragazzo che è con noi da dieci giorni, si è dovuto adattare su un campo diverso, non giocava da tanto tempo, però oggi secondo me ha fatto una buona gara. È quello che ci serviva in questo momento, senza togliere niente a Milani per le partite che ha giocato”.

Nel suo intervento, Biancolino analizza anche il momento successivo al raddoppio: “Sul 2-0, quando ci sono stati i cambi davanti, si è visto che la squadra si è abbassata un pochino troppo. Siamo stati puniti da un episodio di cui si potrà discutere tantissimo, quello del calcio di rigore. La squadra continuava a giocare, però potevamo tenere qualche palla in più davanti, metterla un po’ più pulita. Abbiamo dato un po’ più di spazio all’avversario perché l’avversario ha qualità. Se li lasci giocare escono fuori”.