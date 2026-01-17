Avellino-Carrarese 1-2, le pagelle: Biancolino, sconfitta pesante. Abiuso segna ancora

Risultato finale: Avellino-Carrarese 1-2

AVELLINO

Daffara 5 - Nella settimana in cui la dirigenza pare abbia deciso di cedere Iannarilli, ecco che il portiere titolare incappa in un pomeriggio negativo. Si fa beffare sul primo palo in occasione della prima rete, facilita il tap-in di Abiuso con una respinta goffa e inefficace.

Cancellotti 6 – Non commette errori particolari, anzi a tratti prova anche a partecipare alla manovra. Dall'80' D'Andrea sv

Simic 5,5 – Concede troppo spazio ad Abiuso, libero di giocare di sponda per l’1-1 di Rubino. Si fa bruciare sul tempo proprio da Abiuso che fa 1-2 gelando il Partenio. Due disattenzioni fatali in una gara che era stata sufficiente fino al 70’.

Fontanarosa 6 – Gara generosa, come sempre. Se la cava bene su Hasa, raddoppiando bene le marcature in ogni zona del campo.

Missori 5 – Partita ordinata sulla corsia di competenza, capisce quando spingere e quando restare basso a protezione della sua zona. Tuttavia non è sempre preciso al momento dell’ultima giocata. Ha una buona occasione per segnare il 2-1, ma calcia male.

Sala 5,5 – Mezz’ora iniziale molto incoraggiante, si fa trovare pronto sui lanci di Palmiero e sforna qualche cross interessante. Cala nella ripresa.

Palumbo 5,5 – Meno incisivo del solito. Ci prova dalla distanza, ma la difesa della Carrarese respinge con efficacia. Col passare dei minuti cala di intensità e viene sostituito giustamente dal mister. Dal 65' Sounas 5,5 - Entra e l'Avellino sembra riprendere a giocare dopo una lunga fase monotona, poi la Carrarese fa 1-2 e si spegne la luce.

Besaggio 5 – Inizio incoraggiante, come quello di tutti i compagni di squadra. La Carrarese appare timida nell’approccio e questo consente anche ai centrocampisti di proporsi in avanti. Si fa apprezzare anche per un paio di ottimi ripiegamenti difensivi su Abiuso. Sparisce nella ripresa.

Palmiero 5,5 – Non mancano mai le sue giocate di qualità, quando lancia per i compagni garantisce sempre una buona dose di imprevedibilità. Alla lunga Calabro lo fa seguire a uomo e viene contenuto molto bene. Dal 75' Favilli 5 - Non gli arrivano palloni giocabili, ma in 20 minuti non fa nulla per creare grattacapi alla difesa ospite.

Tutino 6 – La sostituzione è stata dettata da una scelta tecnica, eppure non stava demeritando come dimostrato in occasione della caparbia azione personale dalla quale era scaturito il vantaggio illusorio di Biasci. Dal 45' Russo 5 - In passato incideva molto da subentrante, ultimamente ha un impatto meno decisivo. Si fa notare solo per due punizioni calciate non benissimo.

Biasci 6,5 – Pronti, via e la mette all’angolino sorprendendo sul palo di competenza Fiorillo. E’ il più vivace della sua squadra e restano tutti sorpresi quando Biancolino decide di sostituirlo. Dal 65' Patierno 6 - Al netto delle offerte dalla C è considerato incedibile e la buona mezz'ora di questo pomeriggio consente quantomeno di ripagare la fiducia del club. Fiorillo gli nega il gol del 2-2.

Biancolino 5 – Al di là della pesantezza del risultato, va detto che i cambi non hanno convinto. Togliere Tutino al 45’ ha destato perplessità, così come sostituire Biasci nel momento di maggior pressione. Perdere uno scontro diretto in casa può influire molto sul morale di una squadra che sperava di sfruttare meglio la prima di quattro gare interne su sei.

CARRARESE

Fiorillo 6 - Resta immobile sul tiro di Biasci che lo beffa sul palo di competenza dopo pochissimi minuti, non è efficace nemmeno nella respinta su tiro da distanza siderale di Russo. Nel finale però salva su Patierno.

Illanes 6 - Resta stoicamente in campo anche quando la sostituzione per infortunio sembrava inevitabile. Lotta come un leone, pur con qualche battuta a vuoto di tanto in tanto.

Oliana 6 - Tutino prova a portarlo fuori posizione e lui lo segue quasi a uomo provando a contenerlo. Nella ripresa cresce e sbaglia poco o nulla.

Calabrese 6,5 - Il migliore del terzetto arretrato, un calciatore ormai imprescindibile. Primo tempo discreto, nella ripresa è praticamente perfetto e stravince tutti i duelli individuali.

Bouah 6 - Infortunio che preoccupa, le prime voci parlano di un problema al ginocchio. Fino a quel momento era stato autore di una buona prova. Dal 35' Zanon 6,5 - Rispetto all'anno scorso la Carrarese ha una panchina più lunga, lo conferma l'ottimo impatto di tutti i subentrati.

Hasa 6 - All'andata, per un tempo, fece vedere le streghe ai lupi irpini. Oggi c'è da battagliare di più in mezzo al campo e si sacrifica con uno spirito apprezzabile. Quando rifinisce è sempre un calciatore imprevedibile.

Rubino 6,5 - Pareggiare quasi subito l'immediato svantaggio è stato fondamentale per il morale di una squadra colpita a freddo. Bellissimo il tiro rasoterra col quale beffa Daffara. Una spina nel fianco. Dal 65' Melegoni 6 - Cresce col passare dei minuti e avvia ottimamente le ripartenze dei toscani.

Schiavi 6 - Rispetto ad altre partite ha badato più alla sostanza che all'estetica, garantendo costanti raddoppi di marcatura sui centrocampisti avversari.

Belloni 6 - Partita tatticamente intelligente, non si concede molte sovrapposizioni ma tiene a bada gli esterni avversari senza mai soffrire. Dal 65' Cicconi 6 - Entra bene in gara.

Zuelli 6 - Da un suo tiro nasce la rete del vantaggio di Abiuso, con Daffara che pasticcia e il compagno che fa 1-2. Agisce da trequartista e non dà punti di riferimento. Dal 90' Parlanti sv.

Abiuso 7 - 7 come i gol in campionato da parte di un calciatore preziosissimo e che regge il confronto con un osso duro come Simic. Assist e gol. Dal 90' Finotto sv.

Antonio Calabro 7 - Ormai da tre anni è il condottiero di una squadra che non finisce mai di stupire. Approccio shock, reazione da big e ripresa tatticamente perfetta.