Avellino, non solo Izzo e Sassi. Il club lavora anche per Le Borgne del Como

Il mercato in casa Avellino continua a essere in fermento con diverse operazione in chiusura sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite per permettere al tecnico Raffaele Biancolino di avere una squadra più forte e compatta al termine di gennaio.

In entrata il club lavora sempre per il ritorno di quel Armando Izzo che ha rotto con il Monza a causa di questioni legate al rinnovo del contratto e che avrebbe detto ok al trasferimento in Irpinia anche se fra i due club va limata la distanza fra domanda e offerta. In dirittura d’arrivo invece ci sono le trattative per due giovani: Jacopo Sassi, portiere classe 2002 dall’Atalanta Under 23, e Andrea Le Borgne, centrocampista classe 2006 dal Como. Il primo dovrebbe arrivare a titolo definitivo firmando un triennale, mentre il secondo in prestito come riporta Il Corriere dello Sport.

In uscita invece c’è l’esperto portiere Anthony Iannarilli, ormai secondo di Daffara, che potrebbe scendere di categoria visto che piace molto alla Salernitana, e non solo, mentre per l’attaccante Valerio Crespi ci sarebbe l’Union Brescia pronto a chiudere per il prestito semestrale.