Le Borgne: "Non vedo l'ora di esordire al Partenio. Qui non ci fa paura nessuno"

Subito titolare, e in campo per 90 minuti, con la maglia dell’Avellino che lo ha prelevato in prestito dal Como Andrea Le Borgne ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù del suo esordio a Monza e della prossima sfida contro il Frosinone: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene e costruito qualche palla gol, all’intervallo ci siamo parlati perché sapevamo che avremmo avuto la chance di segnare e infatti a inizio ripresa è arrivata la rete di Biasci, ma poi loro sono stati più bravi. - prosegue Le Borgne – Nei primi venti minuti ero più libero di giocare e uscire palla la piede, poi dopo mi sono trovato sempre con un uomo dietro ed è stato più difficile fare passaggi in avanti, ma ho fatto il massimo. Arbitraggio? È stato buono, ha fatto le scelte giuste. Poi il rigore si può fischiare come no perché Fontanarosa si gira e non guarda la palla, quindi peccato”.

Il francese si sofferma poi sulla carica dei tifosi: “È stato bellissimo, quando sono tornato ieri sera dai miei ho detto che quando abbiamo fatto il gol c'è stato un boato che ho sentito come se giocassimo in casa. - prosegue Le Borgne come riporta Tuttoavellino.it - Voglio ringraziare tutti perché Monza da qui è lontano, grazie e adesso sta a noi di fare le cose per bene a dimostrare che siamo forti, basta parole, ora contano i fatti e speriamo già mercoledì di fare bene".

Infine uno sguardo al Frosinone: “Giochiamo in casa e dobbiamo fare di tutto per vincere, mi aspetto una partita tosta perché anche loro vorranno i tre punti. Inoltre sono terzi e hanno una rosa da Sere A. Sono curioso di esordire al Partenio davanti ai nostri tifosi, qui non ci fa paura nessuno”.