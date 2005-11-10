Avellino, ripresa sotto la pioggia: Cancellotti torna in campo, ancora out Simic
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:04Serie B
autore Daniel Uccellieri
02.11.2026 22:04Serie B
L'Avellino riparte in vista del derby con il Benevento: 4-1 alla Primavera e Cancellotti di nuovo in campo. Ancora out Simic.
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L'Avellino ha ripreso questa mattina la preparazione al Partenio-Lombardi, sotto la pioggia, in vista del derby di sabato sul campo del Benevento. Una seduta a porte aperte, l'unica prevista per questa settimana.
Per l'occasione i biancoverdi hanno disputato una sgambata contro la formazione Primavera, imponendosi per 4-1.
Buone indicazioni per Cancellotti, tornato in campo ieri dopo la lunga assenza dovuta al problema muscolare accusato contro il Palermo. Ancora ai box, invece, Simic, alle prese da tempo con alcuni problemi muscolari. Lo riporta Tuttoavellino.it.
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