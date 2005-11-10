Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:26Calcio femminile
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01.11.2026 14:26Calcio femminile
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© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
La domenica di Serie A Femminile si apre con un risultato netto e indiscutibile. L'Inter, impegnata tra le mura amiche contro la Lazio, vince con il punteggio di 3-0 e si prende la vetta solitaria. Avanti su autogol, nella ripresa Bugeja chiude ogni discorso con una doppietta.
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Sassuolo-Parma 0-0
Domenica 1 novembre
Inter-Lazio 3-0
22' aut. Consolini, 35', 58' Bugeja
Ore 15.00 - Roma-Napoli Women
Ore 18.00 - Como Women-Milan
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus
La classifica
Inter 13
Roma 12
Como 1907 11
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6
Como Women 5
Napoli Women 4
Juventus 3
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2
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