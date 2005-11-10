Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio

Si alza il sipario sulla terza edizione della UEFA Women’s Nations League. Domani alle ore 13 a Nyon (diretta su uefa.com), dove sarà presente anche il Ct Andrea Soncin, si svolgerà il sorteggio dei gironi della competizione, che prenderà il via nel febbraio 2027. Le 54 nazionali partecipanti sono suddivise in tre leghe in base al piazzamento nel percorso di qualificazione al Mondiale: l’Italia, arrivata seconda nel proprio raggruppamento, ripartirà dalla seconda fascia della Lega A insieme a Inghilterra, Norvegia e Paesi Bassi. In prima fascia c’è invece la Spagna, vincitrice delle prime due edizioni del torneo, insieme a Germania, Danimarca e Francia.

La fase a gironi della Nations League determinerà le quattro squadre che accederanno alle Finals, staccando allo stesso tempo anche il pass per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, oltre alle promozioni e alle retrocessioni tra le leghe in vista delle qualificazioni per l’Europeo 2029 in programma in Germania.

IL REGOLAMENTO DELLA LEGA A. Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta contro ciascuna avversaria del proprio girone. Le prime due classificate rimarranno in Lega A per le qualificazioni alla quindicesima edizione del torneo continentale; le terze classificate disputeranno gli spareggi contro le seconde di ogni raggruppamento della Lega B (le vincitrici saranno inserite in Lega A, le sconfitte andranno in Lega B). Le squadre classificate al quarto posto saranno invece automaticamente retrocesse in Lega B.

Le vincitrici dei quattro gironi della Lega A - che come la Lega B sarà composta da 16 squadre, mentre la Lega C da 22 (una in più rispetto al passato per l’ingresso di San Marino) - si qualificheranno per le semifinali, che come la finalissima e la finale per il terzo posto saranno organizzate con gare d'andata e ritorno.

LEGA A

Prima fascia: Spagna (detentrice del titolo), Germania, Danimarca, Francia

Seconda fascia: Inghilterra, Norvegia, Paesi Bassi, ITALIA

Terza fascia: Irlanda, Svezia, Islanda, Austria

Quarta fascia: Svizzera, Portogallo, Scozia, Galles

IL CALENDARIO

Fase a gironi

Giornate 1 e 2: tra il 23 febbraio e il 6 marzo 2027

Giornate 3 e 4: tra il 13 e il 24 aprile 2027

Giornate 5 e 6: tra il 7 e il 15 giugno 2027

Finals

Semifinali (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027

Finale primo/terzo posto (andata/ritorno): tra il 23 novembre e il 4 dicembre 2027

Spareggi promozione/retrocessione

Partite (andata/ritorno): tra il 4 e il 12 ottobre 2027