Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Paolo Lora Lamia
L'Inter chiama e la Roma risponde. In occasione della 5ª giornata della Serie A Femminile, la compagine giallorossa si riprende la vetta dopo il successo nerazzurro sulla Lazio. Battuto il Napoli 2-1 grazie a due reti di Giugliano intervallate dal momentaneo 1-1 a firma di Giordano.
SERIE A WOMEN - 5ª GIORNATA
Sabato 31 ottobre
Ternana Women-Como 1907 1-1
Marcatrici: 25' Bonfantini (C), 76' Strode (T).
Sassuolo-Parma 0-0
Domenica 1 novembre
Inter-Lazio 3-0
22' aut. Consolini, 35', 58' Bugeja
Roma-Napoli Women 2-1
17' Giugliano (R), 45'+2 Giordano (N), 88' Giugliano (R)
Ore 18.00 - Como Women-Milan
Lunedì 2 novembre
Ore 12.30 - Fiorentina-Juventus
La classifica
Roma 15
Inter 13
Como 1907 11
Fiorentina 7
Ternana Women 7
Milan 6
Como Women 5
Napoli Women 4
Juventus 3
Lazio 2
Parma 2
Sassuolo 2