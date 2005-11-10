Avellino, il sindaco parla del nuovo stadio: "Vogliamo studiare con attenzione la proposta del club"
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Claudia Marrone
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02.11.2026 17:50Serie B
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© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com
Oltre la vittoria sul Pisa, in casa Avellino continua a tenere banco la questione legata al nuovo stadio, con il sindaco della città irpina Nello Pizza che è tornato a parlare dell'argomento, a margine della messa odierna per la commemorazione dei defunti che si è svolta al Duomo di Avellino.
Come si legge su tuttoavellino.it, il primo cittadino, parlando a IrpiniaTv, si è così espresso: "Siamo leggendo la proposta, una proposta articolata. È giunto non anticipare nulla, vogliamo studiarla con attenzione per dare una risposta seria e concreta, così come lo è il progetto di D'Agostino".
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