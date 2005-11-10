L'Inter riparte dopo il derby, Thuram: "Ci siamo detti le cose in faccia, è così che si fa"

Marcus Thuram, alla vigilia di Feyenoord-Inter, che per i nerazzurri rappresenterà la prima gara dopo il ko nel derby, parla così ai microfoni di Sky Sport: “Si riparte da squadra, uniti. È così che si riparte”.

Cosa vi siete detti per trovare soluzioni?

“Ci siamo detti le cose in faccia, come famiglia, come squadra. È così che si fa”.

A livello personale come stai?

“Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita e aiutare la squadra. Sto benissimo”.

Che stadio aspettarsi?

“È un ambiente caldissimo, spingono la loro squadra e approcciano le partite fortissimo. Due anni fa ci hanno fatto cinque tiri in pochi minuti, sarà una partita del genere”.

La prima cosa da fare in campo, quando inizierà la partita?

“Dobbiamo essere uniti, come squadra. Dobbiamo sapere che nei primi minuti di partita in questa fase abbiamo faticato e non deve capitare nuovamente”.