Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Lontani gioiello, Pasalic lo cerca ancora. Fabbian scintillante

L'Atalanta cade rovinosamente contro il Parma, che passa 3-0 a Bergamo e si rilancia. Queste le pagelle di TUTTOmercatoWEB.com della sfida giocata stasera e che chiude la decima giornata di Serie A:

LE PAGELLE DELL’ATALANTA (di Francesco Servino)

Carnesecchi 6 - Può poco sui gol subiti e anche oggi è costretto a raccogliere diversi palloni dalla sua rete.

Zappacosta 5 - Parte bene, creando pericoli sulla destra, ma alla distanza va in difficoltà e a inizio ripresa prova a spazzare in modo goffo la palla, che però termina in modo beffardo nella sua porta. Dal 76’ Idele 6 - Debutto in Serie A con qualche cross interessante per il classe 2007.

Scalvini 5 - Non una bella partita del difensore azzurro, che si spegne con l’andare dei minuti come tutta la sua squadra. Spesso incerto, non riesce a evitare i gol gialloblu e a guidare in modo efficace la propria difesa

Obric 5 - Mostra ancora qualche lacuna, soprattutto palla al piede. Serata no anche per lui.

Bernasconi 5,5 - Qualche discesa sulla fascia e un paio di cross, ma davvero troppo poco per incidere sul match.

Ederson 4,5 - Gara negativa del capitano bergamasco, che non trova le misure giuste, andando in sofferenza contro la mediana del Parma, sbagliando diverse scelte e costringendo Sarri a sostituirlo a metà ripresa. Dal 62’ Elmas 5,5 - Non dà quel guizzo che si aspettavano dalla panchina, rimanendo spesso incastrato nel centrocampo del Parma.

Pasalic 4,5 - Non mette qualità nella manovra dei padroni di casa e in difesa subisce le incursioni di Fabbian e Lontani, con quest’ultimo che gli fa un tunnel niente male in occasione dello 0-3.

Zalewski 5,5 - Si incarica di battere diversi calci piazzati, ma senza creare pericoli, con i suoi cross che risultano spesso troppo bassi.

Dal 76’ Samardzic 5,5 - Non si vede praticamente mai, continuando la sua stagione da più ombre che luci.

De Ketelaere 5 - Sicuramente è il più attivo, ma i due gol sbagliati nel primo tempo pesano tanto sul risultato finale. Dà l’impressione di poter creare sempre qualcosa, ma oggi non concretizza come dovrebbe.

Rowe 5 - L’Atalanta si affida a lui nei momenti difficili, ma l’ex Bologna non si accende praticamente mai, venendo chiuso con continuità dal duo Delprato-Britschgi. I tifosi della Dea si aspettavano sicuramente di più da lui. Dal 67’ Sulemana 5,5 - Sbaglia più di qualche pallone, non apportando il cambio di passo per il quale era stato inserito.

Krstovic 5 - Inizia la sua gara con un diverbio con Troilo e continua provando a sfuggire dalla marcatura del difensore argentino, che vince ampiamente il duello. Storicamente il Parma è una delle sue vittime preferite, ma oggi non era proprio giornata.

Allenatore: Mauruzio Sarri 4,5 - I tanti infortuni possono giustificare solo parzialmente una sconfitta così netta, contro un Parma che non segnava 3 gol in una singola partita da tanto tempo. I tifosi dell’Atalanta si aspettavano di più, ma la squadra sembra non rispondere alle idee dell’allenatore ex Lazio.

LE PAGELLE DEL PARMA (di Simone Lorini)

Daffara 7,5 - Due inizi fanno una prova: doppio clean sheet per il portiere di scuola Juve, che ha restituito sicurezza alla retrogurdia crociata oltre a firmare diverse parate importanti.

Delprato 6,5 - Molto coperto nel primo tempo, più coraggioso nella ripresa con diverse avanzate nella metàcampo avversaria.

Troilo 7 - Un pilastro su cui il Parma è costruito, baluardo della squadra anche in piena tempesta, come nella prima mezz'ora del primo tempo. Tiene a bada Krstovic, a volte anche con le cattive.

Drobnic 6,5 - Inizio difficolotoso, con l'Atalanta che sulla destra sfonda a profusione con Zappacosta, non adeguatamente raddoppiato da Valeri. Poi prende le misure e firma anche un paio di chiusure decisive. Dal 46' Ndiaye 6,5 - Rientra dopo tante settimane e diverse prove negative nel modo migliore possibile: zero rischi e diversi interventi risolutivi.

Britschgi 6,5 - Ritrovato dopo un inizio di stagione molto molto difficile: non strafa, ma difende con ordine e rischia pochissimo. E' così che inizia la rincorsa ai tempi migliori.

Fabbian 8 - Entra in tutte le azioni dei gol, sbloccando la contesa in prima persona con un colpo di testa in mischia. Dopo un inizio di stagione difficile la fiducia di Gilardino premia proprio stasera, è un vero mattatore della contesa. Dal 73' Frigan sv.

Keita 7 - Come Troilo, nel primo tempo prova a tenere la barra dritta e la squadra in piedi. Nella ripresa si lascia andare anche a qualche sortita offensiva.

Sierro 6,5 - Inizia malissimo con tanti palloni persi e il centrocampo avversario che sembra andare a velocità tripla. Con il vantaggio lui e tuta la squadra si sciologo, i ritmi calano e la partita si fa più adatta alle sue caratteristiche.

Valeri 6,5 - Troppi rischi ad inizio gara, ma con il passare dei minuti trova i tempi giusti di inserimento ma mai l'assist giusto per infilare la difesa orobica.

Tourè 6,5 - Piccoli segnali di crescita per l'ex di turno, che però non tira mai in porta e questo non è un segnale incoraggiante. Trova comunque modo di essere decisivo col cross che propizia l'autogol di Zappacosta. Dal 73' Elphege sv.

Lontani 7,5 - Talento cristallino per il Parma e per il calcio italiano: il gol del 3-0 è un gioiello di rara bellezza, con tunnel a Pasalic prima del destro a giro che fredda Carnesecchi. Dal 67' Ordonez 6,5 - Entra per aggiungere dinamismo al centrocampo e va vicinissimo al 4-0.

Allenatore: Alberto Gilardino 8 - Fortunato nei primi 20 minuti, quando l'Atalanta gioca al tiro a segno con la porta crociata sbagliando quasi sempre, a volte in modo clamoroso. Poi la partita va dalla parte dei crociati che la conducono in porta con personalità, sbloccandosi anche dal punto di vista offensivo. Le scelte iniziali, tipo togliere Romero e inserire Fabbian, lo premiano in modo clamoroso. Inutile dire che sono tre punti, i primi della sua gestione, che valgono oro.