Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Lontani gioiello, Pasalic lo cerca ancora. Fabbian scintillante

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 22:52Serie A
02.11.2026 22:52Serie A
Fonti preferite
Le scelte di Gilardino pagano: fuori Diego Carlos e Romero, dentro Fabbian e Lontani
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta cade rovinosamente contro il Parma, che passa 3-0 a Bergamo e si rilancia. Queste le pagelle di TUTTOmercatoWEB.com della sfida giocata stasera e che chiude la decima giornata di Serie A:

LE PAGELLE DELL’ATALANTA (di Francesco Servino)

Carnesecchi 6 - Può poco sui gol subiti e anche oggi è costretto a raccogliere diversi palloni dalla sua rete.

Zappacosta 5 - Parte bene, creando pericoli sulla destra, ma alla distanza va in difficoltà e a inizio ripresa prova a spazzare in modo goffo la palla, che però termina in modo beffardo nella sua porta. Dal 76’ Idele 6 - Debutto in Serie A con qualche cross interessante per il classe 2007.

Scalvini 5 - Non una bella partita del difensore azzurro, che si spegne con l’andare dei minuti come tutta la sua squadra. Spesso incerto, non riesce a evitare i gol gialloblu e a guidare in modo efficace la propria difesa

Obric 5 - Mostra ancora qualche lacuna, soprattutto palla al piede. Serata no anche per lui.

Bernasconi 5,5 - Qualche discesa sulla fascia e un paio di cross, ma davvero troppo poco per incidere sul match.

Ederson 4,5 - Gara negativa del capitano bergamasco, che non trova le misure giuste, andando in sofferenza contro la mediana del Parma, sbagliando diverse scelte e costringendo Sarri a sostituirlo a metà ripresa. Dal 62’ Elmas 5,5 - Non dà quel guizzo che si aspettavano dalla panchina, rimanendo spesso incastrato nel centrocampo del Parma.

Pasalic 4,5 - Non mette qualità nella manovra dei padroni di casa e in difesa subisce le incursioni di Fabbian e Lontani, con quest’ultimo che gli fa un tunnel niente male in occasione dello 0-3.

Zalewski 5,5 - Si incarica di battere diversi calci piazzati, ma senza creare pericoli, con i suoi cross che risultano spesso troppo bassi.
Dal 76’ Samardzic 5,5 - Non si vede praticamente mai, continuando la sua stagione da più ombre che luci.

De Ketelaere 5 - Sicuramente è il più attivo, ma i due gol sbagliati nel primo tempo pesano tanto sul risultato finale. Dà l’impressione di poter creare sempre qualcosa, ma oggi non concretizza come dovrebbe.

Rowe 5 - L’Atalanta si affida a lui nei momenti difficili, ma l’ex Bologna non si accende praticamente mai, venendo chiuso con continuità dal duo Delprato-Britschgi. I tifosi della Dea si aspettavano sicuramente di più da lui. Dal 67’ Sulemana 5,5 - Sbaglia più di qualche pallone, non apportando il cambio di passo per il quale era stato inserito.

Krstovic 5 - Inizia la sua gara con un diverbio con Troilo e continua provando a sfuggire dalla marcatura del difensore argentino, che vince ampiamente il duello. Storicamente il Parma è una delle sue vittime preferite, ma oggi non era proprio giornata.

Allenatore: Mauruzio Sarri 4,5 - I tanti infortuni possono giustificare solo parzialmente una sconfitta così netta, contro un Parma che non segnava 3 gol in una singola partita da tanto tempo. I tifosi dell’Atalanta si aspettavano di più, ma la squadra sembra non rispondere alle idee dell’allenatore ex Lazio.

LE PAGELLE DEL PARMA (di Simone Lorini)

Daffara 7,5 - Due inizi fanno una prova: doppio clean sheet per il portiere di scuola Juve, che ha restituito sicurezza alla retrogurdia crociata oltre a firmare diverse parate importanti.

Delprato 6,5 - Molto coperto nel primo tempo, più coraggioso nella ripresa con diverse avanzate nella metàcampo avversaria.

Troilo 7 - Un pilastro su cui il Parma è costruito, baluardo della squadra anche in piena tempesta, come nella prima mezz'ora del primo tempo. Tiene a bada Krstovic, a volte anche con le cattive.

Drobnic 6,5 - Inizio difficolotoso, con l'Atalanta che sulla destra sfonda a profusione con Zappacosta, non adeguatamente raddoppiato da Valeri. Poi prende le misure e firma anche un paio di chiusure decisive. Dal 46' Ndiaye 6,5 - Rientra dopo tante settimane e diverse prove negative nel modo migliore possibile: zero rischi e diversi interventi risolutivi.

Britschgi 6,5 - Ritrovato dopo un inizio di stagione molto molto difficile: non strafa, ma difende con ordine e rischia pochissimo. E' così che inizia la rincorsa ai tempi migliori.

Fabbian 8 - Entra in tutte le azioni dei gol, sbloccando la contesa in prima persona con un colpo di testa in mischia. Dopo un inizio di stagione difficile la fiducia di Gilardino premia proprio stasera, è un vero mattatore della contesa. Dal 73' Frigan sv.

Keita 7 - Come Troilo, nel primo tempo prova a tenere la barra dritta e la squadra in piedi. Nella ripresa si lascia andare anche a qualche sortita offensiva.

Sierro 6,5 - Inizia malissimo con tanti palloni persi e il centrocampo avversario che sembra andare a velocità tripla. Con il vantaggio lui e tuta la squadra si sciologo, i ritmi calano e la partita si fa più adatta alle sue caratteristiche.

Valeri 6,5 - Troppi rischi ad inizio gara, ma con il passare dei minuti trova i tempi giusti di inserimento ma mai l'assist giusto per infilare la difesa orobica.

Tourè 6,5 - Piccoli segnali di crescita per l'ex di turno, che però non tira mai in porta e questo non è un segnale incoraggiante. Trova comunque modo di essere decisivo col cross che propizia l'autogol di Zappacosta. Dal 73' Elphege sv.

Lontani 7,5 - Talento cristallino per il Parma e per il calcio italiano: il gol del 3-0 è un gioiello di rara bellezza, con tunnel a Pasalic prima del destro a giro che fredda Carnesecchi. Dal 67' Ordonez 6,5 - Entra per aggiungere dinamismo al centrocampo e va vicinissimo al 4-0.

Allenatore: Alberto Gilardino 8 - Fortunato nei primi 20 minuti, quando l'Atalanta gioca al tiro a segno con la porta crociata sbagliando quasi sempre, a volte in modo clamoroso. Poi la partita va dalla parte dei crociati che la conducono in porta con personalità, sbloccandosi anche dal punto di vista offensivo. Le scelte iniziali, tipo togliere Romero e inserire Fabbian, lo premiano in modo clamoroso. Inutile dire che sono tre punti, i primi della sua gestione, che valgono oro.

Articoli correlati

Immagine news 1
Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine news 2
L'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine news 3
Atalanta da domani in ritiro. Giuntoli: "Chiediamo scusa ai tifosi. E Sarri resta"
Immagine news 4
Padre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:27 Serie ALive TMW
Live TMWParma, Valeri: "Vittoria che da consapevolezze, ma ora piedi per terra"
Immagine news 2
23:26 Serie A
Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine news 3
23:25 Serie ATMW
TMWL'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine news 4
23:25 Serie A
Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
Immagine news 5
23:24 Serie ATMW
TMWPadre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo
Immagine news 6
23:22 Serie A
Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
Immagine news 7
23:19 Serie A
Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine news 8
23:15 Serie A
Parma, Gilardino: "Vittoria forgiata nelle ultime settimane. Ben vengano ragazzi come Lontani"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva, Allegri un disastro. Ma la Juve non brilla. Kolo Muani bocciato. Napoli a pezzi: aveva ragione Conte. Inter, allarme Champions. Arbitri, un altro flop. Insulti sessisti a Ferreri Caputi durante Como-Venezia
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Immagine top news n.1 E se due indizi fanno una prova... due partite, due clean sheet: Daffara è l'erede di Suzuki
Immagine top news n.2 Atalanta-Parma 0-3, le pagelle: Lontani gioiello, Pasalic lo cerca ancora. Fabbian scintillante
Immagine top news n.3 Atalanta, 11 punti dopo 10 giornate: mai così male da prima dell'era Gasperini
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma ne aggancia due, l'Atalanta è ferma a 11 punti
Immagine top news n.5 Prima della Formula 1, c'era... il pallone: quando Kimi Antonelli faceva l'attaccante
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina torna a vincere e aggancia proprio il Sassuolo
Immagine top news n.7 Paolo Zanetti è il nuovo allenatore dell'Udinese: il comunicato e i dettagli del contratto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
Immagine news podcast n.2 I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
Immagine news podcast n.3 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimiliano Allegri "intoccabile" a Napoli? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Un Milan al completo può lottare solo per la Champions"
Serie A
Immagine box news Serie A Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"
Immagine box news Serie A L'Atalanta non cambia: avanti con Sarri, ma in questa Dea c'è ben poco del suo calcio
Immagine box news Serie A Atalanta da domani in ritiro, Sarri confermato. Giuntoli: "Un tempo non vanifica mesi di lavoro"
Immagine box news Serie A Padre tempo stavolta sorride a Gila: azzecca tutte le scelte e sbanca Bergamo
Immagine box news Serie A Parma, Lontani: "Ringrazio il mister per la titolarità. I tre punti sono per i tifosi"
Immagine box news Serie A Atalanta, Giuntoli: "Secondo tempo inaccettabile, da domani ritiro. Sarri? Non puntiamo il dito"
Serie B
Immagine box news Serie B La Cremonese tra i banchi di scuola: un regalo grigiorosso per 530 bambini di prima elementare
Immagine box news Serie B Avellino, ripresa sotto la pioggia: Cancellotti torna in campo, ancora out Simic
Immagine box news Serie B Arezzo-Chiosa, le strade si separano: raggiungo l'accordo per la risoluzione contrattuale
Immagine box news Serie B Tifosi del Vicenza aggrediti dai palermitani. Il sindaco: "Inaccettabile, Palermo è città accogliente"
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori giocatori dopo la 10ª giornata: Belotti allunga in testa. A suon di gol
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco parla del nuovo stadio: "Vogliamo studiare con attenzione la proposta del club"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, chiusa la 12ª giornata: vince il Novara, pari per Juventus NG e Foggia
Immagine box news Serie C Reggiana, Radrizzani in pole per rilevare il club: settimane decisive per la cessione
Immagine box news Serie C La Dolomiti Bellunesi ufficializza Espinal per la panchina. Reso noto anche lo staff
Immagine box news Serie C Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla
Immagine box news Serie C Da Livorno a Zanica, il turno delle rovesciate. Jaouhari fa stropicciare gli occhi alla Pergolettese
Immagine box news Serie C Il Gubbio deve tentare la risalita. Ma adesso serve anche un nuovo Direttore Sportivo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Feyenoord-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Cagliari
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, la Juventus passa a Firenze: Redondo e Sylla decisive
Immagine box news Calcio femminile Sorteggio Nations League: l'Italdonne nella seconda fascia della Lega A, si parte a febbraio
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como Women-Milan 1-0: sassata di Bernardi, Tramezzani sale al 4° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Roma-Napoli 2-1: controsorpasso giallorosso ai danni dell'Inter
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Inter-Lazio 3-0: Bugeja scatenata, le nerazzurre vanno in testa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, domenica di big match: Inter-Lazio e Roma-Napoli, il Milan sfida il Como
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop della 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio