La Cremonese tra i banchi di scuola: un regalo grigiorosso per 530 bambini di prima elementare

La Cremonese tra i banchi di scuola tra incontri, sorprese e sorrisi nel segno dei colori grigiorossi. Si è concluso nei giorni scorsi il progetto dedicato alle bambine e ai bambini del territorio che hanno iniziato la prima elementare: in totale sono stati più di 530 gli alunni coinvolti, provenienti da 25 classi di 17 diversi istituti scolastici della città e non solo.

Tre settimane nelle quali una delegazione di giocatori della prima squadra ha fatto visita ai giovanissimi studenti, facendo loro una sorpresa inaspettata. Ogni classe li ha accolti con grande entusiasmo tra curiosità domande: alcuni hanno vissuto l’emozione di poter incontrare da vicino i propri beniamini, altri hanno scoperto per la prima volta la Cremo trasformando una mattinata di lezione in un ricordo da portare a casa con sé.

Il momento più atteso è stato naturalmente quello della consegna del quaderno ad anelli ufficiale della Cremo: un regalo che accompagnerà le bambine e i bambini per tutti i prossimi mesi scolastici tra lezioni, esercizi e nuove scoperte portando un pizzico di grigiorosso nella loro quotidianità.

Appuntamenti speciali capaci di consolidare il legame tra la Cremonese, il territorio e le generazioni future trasmettendo fin dai primi giorni di scuola i valori dello sport, come la partecipazione e il senso di appartenenza e un forte senso di appartenenza alla comunità grigiorossa.