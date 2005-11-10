Serie C, chiusa la 12ª giornata: vince il Novara, pari per Juventus NG e Foggia
Daniel Uccellieri
Si è chiusa la dodicesima giornata di Serie C: nel Girone A il Novara ha battuto di misura il Desenzano, mentre Juventus NG-Pro Vercelli è terminata 1-1. Nel Girone C invece il Foggia ha pareggiato in pieno recupero in casa del Casarano: 2-2 il punteggio finale.
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Ospitaletto-Trento 0-0
Giana Erminio-Alcione Milano 1-3
12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)
Folgore Caratese-Union Brescia 0-4
21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli
Cittadella-Treviso 1-0
68' D'Alessio
Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4
36' Capello, 47' aut. Lewis, 54' Casarotto, 90'+3 Metlika
Carpi-Renate 0-5
2' Anelli, 12' Delcarro, 43' Italeng, 68' Karlsson, 71' Karlsson
Lumezzane-Arzignano Valchiampo 1-1
25' Bernardi (A), 42' Mancini (L)
Juventus Next Gen-Pro Vercelli 1-1
31' Merola (J), 54' Beroli (PV)
Novara-Desenzano 1-0
7' Lanini
La classifica del Girone A: Cittadella 30, Brescia 25, Trento 24, Arzignano 21, Ospitaletto 19, Treviso 19, Alcione Milano 18, Lecco 17, AlbinoLeffe 17, Pergolettese 17, Desenzano 13, Lumezzane 13, Pro Vercelli 13, Novara 13, Carpi 12, Giana Erminio 11, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10, Renate 8, Folgore Caratese 7.
GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Pescara-Torres 0-0
Guidonia-Perugia 1-1
11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)
Vado-Grosseto 2-2
11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)
Gubbio-Vis Pesaro 0-0
Ravenna-Pineto 2-1
12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)
Spezia-Atalanta U23 2-1
5' Bright (S), 84' Durmush (S), 90' Zanaboni (A)
Campobasso-Forlì 2-0
25' autogol Palomba, 37' Maisto
Latina-Pianese 1-1
54' Proietto (P), 89' Keita (L)
Livorno-Ostiamare 1-0
83' Gabbiani
La classifica del Girone B: Spezia 32, Ravenna 26, Grosseto 23, Reggiana 20, Pescara 19, Livorno 19, Torres 19, Campobasso 18, Guidonia 17, Perugia 17, Vado 16, Latina 15, Atalanta U23 15, Pineto 14, Forlì 12, Sambenedettese 10, Pianese 10, Ostiamare 9, Gubbio 8, Vis Pesaro 5.
GIRONE C
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Barletta-Monopoli 0-0
Cavese-Picerno 1-2
17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)
Cosenza-Inter U23 1-0
26' Dalmazzi
Salernitana-Savoia 1-1
83' Meola (Sav), 90'+4 Lescano (Sal)
Potenza-Crotone 4-2
1' autogol Bura (C), 7' autogol Castorani (P), 44' Grosso (C), 51' Selleri (P), 62' Castorani (P), 68' Petrungaro (P), 76' Staver (P)
Casarano-Foggia 2-2
24' Ravasio (F), 45+2' Mercadante (C), 84' Ciotti (C), 90+5' Luciani (F)
La classifica del Girone C: Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola 20, Sorrento 20, Catania 19, Monopoli 19, Picerno 18, Scafatese 18, Inter U23 17, Casertana 17, Cavese 15, Salernitana 15, Altamura 15, Foggia 15, Casarano 15, Giugliano 13, Barletta 12, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1.