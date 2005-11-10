Reggiana, Radrizzani in pole per rilevare il club: settimane decisive per la cessione
Daniel Uccellieri
Il futuro della Reggiana potrebbe passare da Andrea Radrizzani. L'ex proprietario del Leeds, che aveva guidato il passaggio di consegne dalla Sampdoria alla nuova gestione, sarebbe infatti pronto a tornare nel calcio attraverso un'operazione che riguarda il club emiliano.
Come riportato da Il Resto del Carlino, Radrizzani sarebbe il frontman di NxtPlay, piattaforma con sede a Madrid già attiva nel calcio in Francia, Belgio e Spagna e interessata alla Reggiana. Il patron Amadei avrebbe aperto alla cessione, ma a condizioni specifiche.
Non mancano gli altri pretendenti: in corsa ci sarebbero una cordata di imprenditori bresciani e un gruppo americano. Secondo Il Resto del Carlino, però, la proposta legata a Radrizzani sarebbe al momento in pole, con le settimane decisive ormai alle porte.
Le condizioni
Per portare a termine la stagione servirebbero 4-5 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla fonte. La Gazzetta di Reggio aggiunge che Amadei sarebbe disposto a cedere le proprie quote a titolo simbolico, dopo il versamento di un milione di euro.
Il patron e il gruppo di famiglia resterebbero inoltre legati alla Reggiana come sponsor per i successivi tre anni.