Atalanta ko 3-0 in casa 358 giorni dopo: l'ultima volta costò il posto a Ivan Juric

L’ultimo 0-3 casalingo dell’Atalanta in Serie A era costato la panchina a Ivan Juric. Un precedente che inevitabilmente torna d’attualità dopo il pesante ko interno arrivato oggi con il Parma, capace di imporsi con lo stesso risultato a Bergamo. Per ritrovare una sconfitta casalinga della Dea per 3-0 in campionato bisogna infatti tornare al 9 novembre 2025, quando alla New Balance Arena passò il Sassuolo di Fabio Grosso.

Il giorno dopo fu esonerato Juric

Quella partita risultò fatale, come detto, all'allenatore croato. Berardi, Pinamonti e ancora Berardi firmarono il 3-0 del Sassuolo, lasciando l’Atalanta al tredicesimo posto con 13 punti dopo undici giornate. Il giorno successivo, il 10 novembre, la società comunicò ufficialmente l’esonero del tecnico croato, che aveva raccolto appena due vittorie in campionato. Al suo posto sarebbe poi arrivato Raffaele Palladino.

A distanza di 358 giorni, l’Atalanta si ritrova così davanti allo stesso risultato, stavolta contro il Parma e con Maurizio Sarri in panchina. Il contesto è diverso e, almeno per il momento, la linea della società sembra essere quella di andare avanti con il tecnico toscano. I numeri, però, sono ancora più pesanti: 11 punti dopo dieci giornate, tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Il precedente non significa automaticamente che la storia debba ripetersi, ma rende ancora più delicato il momento di una squadra che ha già raggiunto, dopo appena dieci turni, quota cinque ko in campionato.