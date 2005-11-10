Inter, Chivu anticipa le scelte in attacco: "Bonny fino a sabato vomitava, Pio si è ripreso..."

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League con il Feyenoord: “Questo stadio dà tanto in termini di calore e di spinta. Loro sono una squadra diversa quando giocano in questo stadio, noi dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista. Il mio passato all’Ajax è lontano, è passato troppo tempo”.

Come si riparte dopo una sconfitta nel derby?

“La si accetta, la si analizza, si guarda cosa abbiamo fatto di buono. Perché bisogna ripartire dagli errori, ma anche dalle certezze. È una partita persa per episodi, che abbiamo sbagliato sotto diversi punti di vista, però abbiamo cercato di rimanere sempre in partita. È più facile quando si gioca dopo tre giorni, perché la delusione la puoi sempre trasformare in energia, come la rabbia che hai acquisito”.

Cosa vi siete detti dopo il derby?

“Come sempre, abbiamo analizzato la partita, con solo due giorni a disposizione. Ne parliamo quando si vince o quando si perde: facciamo vedere quello che facciamo bene e quello che c’è da migliorare. E poi abbiamo studiato il Feyenoord”.

“Pensiamo partita per partita. Dopo 0 punti in due giornate siamo riusciti a farne tre in dieci contro undici con lo Shakhtar. Non avevamo lezioni da imparare, ma domani ci aspetta una partita importante, per la quale dovremo essere pronti sotto tutti i punti di vista per portare a casa il nostro obiettivo, cioè fare più punti possibile”.

Davanti come stanno Esposito e Bonny?

“Ange fino alle 16.30 di sabato aveva ancora la febbre, l’abbiamo recuperato in extremis nonostante uno stato di debolezza cronico, con vomito e febbre alta. Pio si è ripreso, credo che le scelte in attacco saranno precise”.