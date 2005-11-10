Serie A, la classifica aggiornata: il Parma ne aggancia due, l'Atalanta è ferma a 11 punti
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 22:45Serie A
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02.11.2026 22:45Serie A
Come cambia la graduatoria di Serie A dopo la vittoria del Parma a Bergamo contro l'Atalanta nell'ultima sfida del 10° turno.
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Il Parma sbanca Bergamo e aggancia Fiorentina e Sassuolo in classifica a quota 8 punti. Brutto, bruttissimo ko per l'Atalanta di Sarri, che resta fermo a quota 11 punti dopo dieci giornate di campionato. Ecco la classifica aggiornata del nostro massimo campionato dopo tutte le gare di questa giornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Lazio 28 (10 partite giocate)
Inter 25 (10)
Roma 24 (10)
Como 23 (10)
Milan 21 (10)
Frosinone 20 (10)
Juventus 17 (10)
Napoli 14 (10)
Bologna 14 (10)
Torino 13 (10)
Genoa 13 (10)
Cagliari 13 (10)
Atalanta 11 (10)
Lecce 9 (10)
Parma 8 (9)
Fiorentina 8 (10)
Sassuolo 8 (10)
Monza 7 (10)
Udinese 5 (10)
Venezia 3 (10)
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