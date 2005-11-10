Blanchard: "Frosinone spavaldo, è una squadra con un gioco veramente moderno"

A dire la sua sul momento del Frosinone a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com, è stato l'ex calciatore dei ciociari Leonardo Blanchard: "Sicuramente sorprende e credo sia figlio di come è cambiato il calcio negli ultimi anni, che si presta a duelli uno contro uno. Il Frosinone propone gioco, affronta le squadra a viso aperto e vince i duelli. E' una squadra moderna e si vede. E' questa l'arma in più del Frosinone oggi. Porta tanti giocatori nella metà campo avversaria, è spavaldo e non pensa troppo. E quando porti tanta qualità e hai anche qualcosa di qualità, i risultati poi vengono. Rischi? La Serie A è sicuramente un altro sport rispetto alla B. L'entusiasmo può influire, vediamo quanto durerà. I risultati continuano a venire e se uno non pensa tanto in là...l'entusiasmo a Frosinone può fare veramente tanto. Vince le partite con diversi gol, segna tanto, perché la mole di gioco è tanta. Una direzione si è intrapresa. Si vede la mano di Alvini, tecnico che è arrivato anche tardi".

Poi sulla Juve ha detto: "La vittoria col Napoli? La prenderei come vittoria e la metterei lì. Quello che si è visto ieri sera mi può dare una minima speranza, ma da fuori si percepisce che a questa squadra manca carattere, la voglia di vincere i duelli, la partita. L'allenatore ha delle responsabilità fino a un certo punto, così come la società, poi sono i giocatori devono capire le responsabilità e cosa fare per vincere i duelli. Magari è servito il ritiro e qualcosa in più ce l'hanno messo. Se capiscono che manca agonismo, anima, allora qualcosa in più si vedrà. Woltemade ha fatto bene in Germania con difese meno organizzate. Qui hai poche chance a campo aperto e qui alla Juve non ha mai avuto delle opportunità. Quando le ha avute, sembra che proprio sbagli la scelta perché non sente il peso del pallone".