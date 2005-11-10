Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina torna a vincere e aggancia proprio il Sassuolo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:30Serie A
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02.11.2026 20:30Serie A
La graduatoria aggiornata in attesa della sfida tra Atalanta e Parma, gara conclusiva della decima giornata di campionato.
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La Fiorentina torna al successo in campionato, e lo fa a spese di un Sassuolo sempre più in difficoltà. I viola salgono a quota 8 punti in classifica, agganciando proprio i neroverdi dell'ex Alberto Aquilani. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa dell'ultima gara del 10° turno tra Atalanta e Parma.
La classifica aggiornata di Serie A
Lazio 28 (10 partite giocate)
Inter 25 (10)
Roma 24 (10)
Como 23 (10)
Milan 21 (10)
Frosinone 20 (10)
Juventus 17 (10)
Napoli 14 (10)
Bologna 14 (10)
Torino 13 (10)
Genoa 13 (10)
Cagliari 13 (10)
Atalanta 11 (9)
Lecce 9 (10)
Fiorentina 8 (10)
Sassuolo 8 (10)
Monza 7 (10)
Parma 5 (9)
Udinese 5 (10)
Venezia 3 (10)
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