La Dolomiti Bellunesi ufficializza Espinal per la panchina. Reso noto anche lo staff

La notizia era già nell'aria, ora arriva anche l'ufficialità: Vinicio Espinal è il nuovo tecnico della Dolomiti Bellunesi.

Di seguito, la nota del club:

"Vinicio Edwards Espinal Marte è la nuova guida tecnica della Dolomiti Bellunesi. Nato a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, il 14 novembre 1982, si è trasferito da giovanissimo in Italia. E, in particolare, a Bergamo, nel settore giovanile dell’Atalanta.

Nel ruolo di centrocampista, ha calcato anche i campi della massima serie, mentre il suo percorso da allenatore inizia nel 2021: al Mapello, in Eccellenza, e a seguire nella Primavera della Lazio, come vice di Alessandro Calori. Quindi, l’esperienza a Ospitaletto (Eccellenza, nel 2022) e un ricco percorso in Serie D, sulle panchine di Folgore Caratese, Gozzano e Real Calepina. Nel giugno 2025, ecco la chiamata in Serie C, alla Giana Erminio, con cui centra la qualificazione ai playoff e supera pure il turno iniziale. L’attuale stagione, invece, era iniziata al timone della Casertana.

Oltre a Vinicio Espinal, lo staff tecnico sarà arricchito dall’allenatore in seconda Elpys José Espinal Marte e dal preparatore atletico Alberto Massera. Contestualmente, la società saluta e ringrazia per l’impegno e la professionalità Denis Francescutti, mentre Massimiliano De Mozzi rimarrà all’interno dello staff come collaboratore tecnico".