Atalanta, 11 punti dopo 10 giornate: mai così male da prima dell'era Gasperini

Undici punti dopo dieci giornate. Tre vittorie, due pareggi e cinque sconfitte: il rendimento dell’Atalanta in questo avvio di campionato certifica una partenza che a Bergamo non si vedeva da parecchio tempo. La pesante serata contro il Parma, capace di imporsi con il risultato di 3-0 alla New Balance Arena, completa un quadro molto lontano dagli standard ai quali la Dea aveva abituato negli ultimi anni.

Indietro di oltre dieci anni

Per trovare un’Atalanta con meno punti dopo dieci giornate bisogna infatti risalire alla stagione 2014/15, quindi a prima dell’inizio dell’epopea firmata da Gian Piero Gasperini. Quella squadra, allenata inizialmente da Stefano Colantuono, dopo dieci turni aveva raccolto appena 9 punti ed era sedicesima in classifica. L’anno successivo, con Edy Reja, i punti erano già 17. Nella prima stagione di Gasperini, il 2016/17, nonostante un avvio molto complicato, la Dea era invece arrivata a quota 16 dopo dieci gare.

Anche negli anni meno brillanti del ciclo Gasperini l’Atalanta non era mai scesa fino agli attuali 11 punti dopo dieci giornate. Nel 2017/18 ne aveva 15, mentre nel 2018/19, altra partenza molto difficile, era riuscita a risalire fino a quota 12 proprio al decimo turno. Persino l'anno scorso, con Ivan Juric poi esonerato dopo l'undicesima giornata, alla decima la formazione bergamasca era comunque a 13 punti in classifica. Due in più di oggi.