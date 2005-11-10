Arezzo-Chiosa, le strade si separano: raggiungo l'accordo per la risoluzione contrattuale

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Arezzo-Chiosa, le strade si separano: raggiungo l'accordo per la risoluzione contrattualeUfficiale
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Claudia Marrone
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02.11.2026 19:11Serie B
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arezzo "comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con il calciatore Marco Chiosa.
Nel salutare il club amaranto, Chiosa desidera ringraziare la società, i compagni di squadra, lo staff e i tifosi per il percorso condiviso. La S.S. Arezzo ringrazia Chiosa per il contributo fornito nel corso degli anni e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera professionale".
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