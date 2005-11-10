Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di Fracchiolla

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Il Barletta alla ricerca del nuovo Ds. Il nome a ora in pole è quello di FracchiollaTMW
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Claudia Marrone
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Oggi alle 18:47Serie C
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02.11.2026 18:47Serie C
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Di oggi, la notizia, un po' improvvisa, dell'addio tra il Direttore Sportivo Luigi Volume e il Barletta: per motivi di carattere personale, come si legge nella nota diffusa dal club, le parti si sono separate con tanto di risoluzione contrattuale, dopo neppure un mese dal suo arrivo in biancorosso. Ma chi sostituirà, adesso, il dirigente, soprattutto poi in vista del mercato di riparazione? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il nome che per il momento è in pole è quello di Domenico Fracchiolla, tra i dirigenti pronti a rientrare in pista.
Lo stesso Fracchiolla, lo ricordiamo, è reduce dall'avventura alla Reggiana, dove ha vissuto la scorsa stagione.
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