2 novembre 2006, il gol di Marco Amelia in Coppa UEFA. Pareggio a Belgrado con il Livorno
Andrea Losapio
Il 2 novembre del 2006, a Belgrado, va in scena la Coppa UEFA. Allo stadio Partizan i padroni di casa ospitano il Livorno. Sarebbe già abbastanza per una novella, considerando gli ultimi anni dei labronici. Invece a Belgrado fa freddo, freddissimo, e il Partizan va in vantaggio a diciannove dalla fine, con un gol di Mirosavljevic. Sembrerebbe una sentenza.
E poi Amelia
A tre minuti dalla fine del tempo regolamentare non ci sarebbe spazio per una salita ardita del portiere. Invece Marco Amelia decide che è ora di presentarsi in area, su un cross di Passoni, colpendo di testa. Finisce sotto la traversa, battendo Kralj e firmando l'uno a uno finale. Qualche mese prima era diventato Campione del Mondo come secondo di Buffon, poi andrà al Palermo, al Genoa e al Milan, per poi finire la propria carriera fra Perugia, Chelsea e Vicenza. È però uno dei pochi portieri ad avere segnato in una competizione europea.
Partizan Belgrado - Livorno 1-1
Marcatori: 71’ Mirosavljevic, 87’ Amelia
PARTIZAN
Kralj; Rnic, Djordjevic, Bajic, Lomic; Zajic, Smiljanic; Odita, Marinkovic (62’ Bosancic), Lazic (70’ Radosavljevic); Mirosavljevic (88’ Markovski).
Allenatore: Miodrag Jesic
LIVORNO
Amelia; Kuffour, Galante (68’ Pavan), Grandoni; Pfertzel (74’ Paulinho), Vidigal, Morrone, Passoni, Pasquale; Bakayoko (89’ Danilevicius), C. Lucarelli.
Allenatore: Daniele Arrigoni